Источник сообщил об увольнении Путиным трех генералов СК

Президент Владимир Путин отправил в отставку трех генералов управлений Следственного комитета (СК). Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на источник в СК.

Источник сообщил, что свои посты покинули руководитель Московского межрегионального следственного управления СК на транспорте генерал-майор Сергей Вазюлин, глава следственного управления СК по Иркутской области генерал-майор юстиции Андрей Бунев и руководитель управления СК по Краснодарскому краю генерал-лейтенант юстиции Вадим Бугаенко.

Также, по данным издания, указом президента был уволен один полковник ведомства - руководитель Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Риф Гайфутдинов.

Отмечается, что все четверо заявили об отставке по собственному желанию.











