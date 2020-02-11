Источник СМИ: Сирийская армия восстановила контроль над трассой Дамаск-Алеппо

Войска президента Сирии Башара Асада впервые с 2012 года полностью восстановила контроль над международной автотрассой Дамаск-Алеппо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в военных кругах.

В последние семь лет власти использовали для связи между Алеппо и Дамаском объездные трассы через пустыню. 29 января сирийские военные освободили город Маарет-Нууман, 8 февраля – ключевой город Саракиб на перекрёстке трасс Латакия-Алеппо и Дамаск-Алеппо. Уже в воскресенье наступающие с востока провинции Идлиб войска встретились с наступающими с юга Алеппо военными.

