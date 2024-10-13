«Испанский стыд»: Захарова отреагировала на видео МИД Испании с Москвой
13 октября 202402:01
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала в Telegram на видео внешнеполитического ведомства Испании в честь Дня испанской нации.
На записи запечатлена Москва. Ролик начинается с кадров, где москвичи гуляют рядом с входом в Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького. «Наконец все узнали, что означает выражение "испанский стыд"», — заявила дипломат.
На изображении Москвы обратили внимание пользователи соцсети X. На видео также можно увидеть небоскребы «Москва-Сити».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru