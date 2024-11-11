Исиба избран новым премьер-министром Японии
Новым премьер-министром Японии по итогам второго тура голосования нижней палаты парламента избрали Сигэру Исибу. Трансляция велась на сайте законодательного органа.
За пост главы правительства боролись Исиба и лидер оппозиционной силы Конституционно-демократической партии Японии Есихико Нода. Победителя голосования поддержал 221 депутат, его соперника — 160 парламентариев.
Сигэру Исибу избрали премьер-министром в первом туре голосования 1 октября. После проведения всеобщих выборов депутатов нижней палаты парламента в том же месяце стало необходимым новое голосование по выборам премьер-министра. Правящая коалиция Либерально-демократической партии, лидером которой является Исиба, и партии «Комэйто» не смогла набрать более половины мест в палате и провести политика в премьеры за один тур. На первом этапе голосования Исиба набрал 221 голос, Нода — 151 голос.
Ранее Сигэру Исиба пообещал продолжать поддержку Украины и санкционную политику в отношении России, напоминает Ura.ru.
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