Исиба избран новым премьер-министром Японии

Новым премьер-министром Японии по итогам второго тура голосования нижней палаты парламента избрали Сигэру Исибу. Трансляция велась на сайте законодательного органа.

За пост главы правительства боролись Исиба и лидер оппозиционной силы Конституционно-демократической партии Японии Есихико Нода. Победителя голосования поддержал 221 депутат, его соперника — 160 парламентариев.

Сигэру Исибу избрали премьер-министром в первом туре голосования 1 октября. После проведения всеобщих выборов депутатов нижней палаты парламента в том же месяце стало необходимым новое голосование по выборам премьер-министра. Правящая коалиция Либерально-демократической партии, лидером которой является Исиба, и партии «Комэйто» не смогла набрать более половины мест в палате и провести политика в премьеры за один тур. На первом этапе голосования Исиба набрал 221 голос, Нода — 151 голос.

Ранее Сигэру Исиба пообещал продолжать поддержку Украины и санкционную политику в отношении России, напоминает Ura.ru.

