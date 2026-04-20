Иран заявил об отсутствии планов по следующим переговорам с США

Планов по проведению нового раунда переговоров Ирана и США нет. Об этом рассказал официальный представитель МИД республики Исмаил Багаи, передает Tasnim.

«Программы по проведению следующего раунда переговоров у нас нет», - отметил дипломат.

По словам Багаи, Тегеран не принял решение по поводу обсуждений.

Ранее СМИ сообщили, что Иран считает ловушкой новые переговоры с США. В Тегеране подозревают, что встречи с переговорщиками Штатов могут быть прикрытием для внезапного нападения со стороны Вашингтона.

ФОТО: РИА Новости
