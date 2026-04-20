В Израиле извинились за поврежденную ЦАХАЛ статую Христа в Ливане
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар принес извинения после повреждения солдатом израильской армии (ЦАХАЛ) статуи Иисуса Христа в Ливане. Об этом глава МИД написал в соцсети Х.
Ранее СМИ опубликовали снимок, на котором военный ЦАХАЛ ломает статую Христа в поселении Дибель. Армия Израиля позднее подтвердила, что к инциденту причастен израильский солдат. ЦАХАЛ начала внутреннее расследование и пообещала привлечь виновных к ответственности.
Саар назвал повреждение христианского религиозного символа «тяжким и позорным» деянием, которое полностью противоречит ценностям государства, пишет RT.
«Израиль - страна, которая уважает религии и их священные символы, а также поддерживает терпимость и взаимное уважение между конфессиями», - написал министр.
Глава МИД принес извинения за произошедшее христианам, чьи чувства были задеты.
