Иран запустил обогащение урана на уровне 20%
Иран на ядерном объекте в Фордо запустил обогащение урана на уровне 20%, сообщил официальный представитель правительства Али Рабии.
По данным агентства Mehr, несколько дней назад президент Ирана ратифицировал закон по отмене санкций, в соответствии с которым государство начнёт производство урана с уровнем обогащения от 20%. При этом по условиям ядерной сделки обогащение урана предполагается на уровне 3,67%.
По словам Рабии, процесс производства был запущен в понедельник, первый продукт будет получен в ближайшие часы.
Новый закон был рассмотрен иранским правительством в ускоренном режиме из-за недавнего убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. В документе Иран настаивает на нормализации банковских операций и поставок нефти в Европу, ограниченных санкциями США.
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