Иран запустил обогащение урана на уровне 20%

Иран на ядерном объекте в Фордо запустил обогащение урана на уровне 20%, сообщил официальный представитель правительства Али Рабии.

По данным агентства Mehr, несколько дней назад президент Ирана ратифицировал закон по отмене санкций, в соответствии с которым государство начнёт производство урана с уровнем обогащения от 20%. При этом по условиям ядерной сделки обогащение урана предполагается на уровне 3,67%.

По словам Рабии, процесс производства был запущен в понедельник, первый продукт будет получен в ближайшие часы.

Новый закон был рассмотрен иранским правительством в ускоренном режиме из-за недавнего убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. В документе Иран настаивает на нормализации банковских операций и поставок нефти в Европу, ограниченных санкциями США.

