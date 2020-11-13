Иран запретил Украине участвовать в допросе свидетелей по делу о сбитом Boeing 737

Иран не допустил украинских следователей к участию в допросе подозреваемых по делу о крушении украинского Boeing 737, передает замглавы МИД Украины Евгений Енин. Он утверждает, что от сотрудничества Ирана будет зависеть объем компенсаций семьям погибших.

Дипломат отметил, что органам досудебного расследования и прокуратуре Украины важно знать и понимать все обстоятельства трагедии, при которой в 2020 году погибли 176 человек. Он добавил, что Киев не дождался ни одного документа, которые Тегеран обязался предоставить.

Катастрофа с Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» произошла после вылета самолета из столицы Ирана. Во время крушения погибли 176 человек, включая граждан Украины, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании. Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за трагедию только через три дня. Военные признали, что сбили самолет по ошибке, посчитав его крылатой ракетой.





