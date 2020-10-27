Иран готов стать посредником в карабахском конфликте

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Тегеран готов выступить посредником в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает агентство ТАСС.

В пресс-службе посольства Ирана в Москве рассказали, что 29 октября Москву с визитом посетит заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, который планирует обсудить ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

Ранее в диппредставительстве Ирана сообщили, что Арагчи в статусе спецпосланника посетит приграничные районы Ирана, чтобы оценить ситуацию на земле, а затем отправится в Баку, Москву, Ереван и Анкару, где будет продвигать тегеранскую инициативу урегулирования кризиса в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Нагорном Карабахе в очередной раз разгорелся 27 сентября 2020 года. Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в обстрелах. 26 октября, вступило в силу уже третье соглашение о перемирии. Из-за близкого расположения к Нагорному Карабаху на территорию Ирана часто падают ракеты и снаряды. В Тегеране уже заявляли, что больше не потерпят новых случайных ударов

