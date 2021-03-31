Интервью Трампа, снятое его невесткой, удалено из Facebook

Социальная сеть Facebook удалила видео с интервью экс-главы США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Ранее аккаунты экс-президента уже были заблокированы в соцсетях Facebook и Twitter, а также в принадлежащих им проектах. Удаленное интервью изначально транслировалось на портале YouTube. В качестве интервьюера выступила невестка бывшего американского лидера, телепродюсер Лара Трамп.

По словам Лары Трамп, американское общество "на шаг приблизилось к "1984" Джорджа Оруэлла", напомнив, что в известном романе неугодные также подвергались репрессиям, а память о них стиралась. Этот пост женщина разместила в своем аккаунте в Instagram, сопроводив его уведомлением об удалении интервью, полученным от руководства Facebook.

По мнению руководства корпорации, речь Дональда Трампа не должна публиковаться на медиаплощадках, принадлежащих Facebook. Нарушителям данного запрета пригрозили ограничениями в отношении их собственных аккаунтов.

