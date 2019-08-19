Иностранным вмешательством займётся спецкомиссия Госдумы

Госдума приняла решение о создании межфракционной комиссии, которая займётся зарубежным вмешательством во внутренние дела России. Как сообщает «ФедералПресс», возглавит эту структуру председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Первое заседание состоится либо в конце этой недели, либо в начале будущей.

Создание комиссии поддержали все фракции, отмечает «Свободная пресса», в её состав вошли 12 депутатов: шесть представителей «Единой России» и по два - от оппозиционных ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России». Как подчеркнул лидер коммунистов Геннадий Зюганов, нельзя допустить повторения трагедии 1991 года, когда развалился СССР.

В свою очередь лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил об усилении западной пропаганды с целью повторения в России негативных процессов, аналогичных событиям в Грузии на Украине и других постсоветских республиках.

О создании комиссии объявлено по итогам заседания внеочередного совета Госдумы, на котором обсуждалось иностранное вмешательство во внутренние дела России.

