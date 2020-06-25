Информация об отказе некоторых членов УИК в Москве работать является фейком - МГИК
Опубликованные в соцсетях документы об отказе от работы ряда участковых избирательных комиссий (УИКов) Москвы в связи с "эпидемиологической обстановкой" являются поддельными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрия Реута.
Ранее в социальных сетях были опубликованы копии якобы решений УИК №34, 312, 476, 854, 1751, 1580 об отказе от работы на голосовании из-за коронавируса.
По словам Реута, эти документы подделка, все УИКи работали и продолжают работу в установленном порядке. Он назвал распространение этой информации попыткой дискредитировать голосование по Конституции.
Информацию о том, что опубликованные документы ненастоящие подтвердили агентству зампредседателя УИК №34 Станислав Ставцев и председатель УИК №312 Наталья Немчинова. По их словам, участки работают штатно.
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