Информация об отказе некоторых членов УИК в Москве работать является фейком - МГИК

Опубликованные в соцсетях документы об отказе от работы ряда участковых избирательных комиссий (УИКов) Москвы в связи с "эпидемиологической обстановкой" являются поддельными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрия Реута.

Ранее в социальных сетях были опубликованы копии якобы решений УИК №34, 312, 476, 854, 1751, 1580 об отказе от работы на голосовании из-за коронавируса.

По словам Реута, эти документы подделка, все УИКи работали и продолжают работу в установленном порядке. Он назвал распространение этой информации попыткой дискредитировать голосование по Конституции.

Информацию о том, что опубликованные документы ненастоящие подтвердили агентству зампредседателя УИК №34 Станислав Ставцев и председатель УИК №312 Наталья Немчинова. По их словам, участки работают штатно.



