Индия выступила за присоединение Аргентины к БРИКС
Индия полностью поддерживает вступление Аргентины в БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление аргентинского МИД.
Накануне министр иностранных дел латиноамериканской страны Сантьяго Кафьеро провел встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. В ходе беседы индийская сторона подтвердила поддержку в отношении вступления Аргентины в БРИКС.
Кроме того, во время встречи министры отметили рост сотрудничества двух стран. Аргентина и Индия нарастили взаимодействие в сфере высоких технологий, коммуникаций, продовольственной безопасности, энергетики.
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