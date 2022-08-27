Индия выступила за присоединение Аргентины к БРИКС

Индия полностью поддерживает вступление Аргентины в БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление аргентинского МИД.

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Накануне министр иностранных дел латиноамериканской страны Сантьяго Кафьеро провел встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. В ходе беседы индийская сторона подтвердила поддержку в отношении вступления Аргентины в БРИКС.

Кроме того, во время встречи министры отметили рост сотрудничества двух стран. Аргентина и Индия нарастили взаимодействие в сфере высоких технологий, коммуникаций, продовольственной безопасности, энергетики.

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Фото: РИА Новости/Михаил Клементьев
ТЕГИ:ИндияАргентинаБрикс
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