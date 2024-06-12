Индия примет участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии
12 июня 202413:32
Индия примет участие в мирной конференции по Украине, которая пройдёт в Швейцарии 15-16 июня. Как пишет ТАСС, об этом заявил первый замглавы МИД страны Винай Кватра.
По его словам, в Нью-Дели пока не определились с уровнем участия, в настоящее время идёт обсуждение этого вопроса.
«Как только мы примем решение о представителе Индии, мы будем рады поделиться этой информацией», - заключил Кватра.
Ранее в Евросоюзе заявили, что количество стран, намеренных принять участие в швейцарской конференции по Украине, сократилось с 93 до 78, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru