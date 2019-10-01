Индия потребовала от США не указывать, чье оружие покупать

1 октября 201909:41

Глава МИД Индии Субраманиам Джайшанкар призвал США не указывать его стране, у кого приобретать оружие, сообщает RT. Так министр отреагировал на претензии США по поводу приобретения Индией российских комплексов ПВО С-400.

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На встрече с госсекретарем США Майком Помпео Джайшанкар заявил, что вопрос приобретения оружия и выбор поставщиков является суверенным правом его страны и не подлежит обсуждению.

Ранее Индия и России подписали контракт на поставку С-400. Сумма сделки оценивается в 5 миллиардов долларов.

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Фото: kremlin.ru
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