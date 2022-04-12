Индия и США призвали Пакистан к борьбе с терроризмом с использованием его территории

США и Индия выпустили совместное обращение к Пакистану с тем, чтобы он исключил использование своей территории для террористической деятельности. Заявление было выпущено после переговоров в формате «два плюс два» с министрами иностранных дел и обороны США и Индии.

«Министры призвали Пакистан предпринять немедленные, эффективные и бесповоротные действия для того, чтобы подконтрольная ему территория не использовалась для террористических атак», - указано в тексте обращения.

Кроме того, страны призвали Исламабад расследовать атаку на Мумбаи 26 ноября 2008 года, жертвами которой стали около 160 человек, а также теракт на индийской военной базе Патханкот в 2016 году.

Нью-Дели и Вашингтон также заявили о борьбе с насильственным радикализмом, а также с использованием интернета для террористических целей и перемещением террористов через границы.

Переговоры прошли в Вашингтоне, участие в них приняли госсекретарь США Энтони Блинкен и глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар, а также министр обороны США Ллойд Остин и глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх.

