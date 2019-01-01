Политика

Инаугурация Токаева запланирована на 12 июня

10 июня17:09

Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что инаугурация запланирована на 12 июня. Церемония состоится в этот день,если Центральная избирательная комиссия успеет опубликовать к этому времени официальный отчёт о результатах выборов, пишет RT.

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Токаев также уточнил, что 14 июня он планирует посетить Кыргызстан, а после Таджикистан. Он отметил, что поскольку оба мероприятия достаточно серьезны и масштабны, новый президент Казахстана выразил надежду присутствовать на них уже обличённый полностью полномочиями, сообщает Ura.ru.

Ранее заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин предположил в эфире НСН, что Токаева давно уже готовили к посту президента Казахстана

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ФОТО: РИА Новости
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