Инаугурация Токаева запланирована на 12 июня

Токаев также уточнил, что 14 июня он планирует посетить Кыргызстан, а после Таджикистан. Он отметил, что поскольку оба мероприятия достаточно серьезны и масштабны, новый президент Казахстана выразил надежду присутствовать на них уже обличённый полностью полномочиями, сообщает Ura.ru.

Ранее заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин предположил в эфире НСН, что Токаева давно уже готовили к посту президента Казахстана

