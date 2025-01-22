Инаугурацию Трампа смотрели 24,6 млн телезрителей
Церемонию инаугурации президента США Дональда Трампа посмотрели свыше 24 млн телезрителей. Об этом сообщает аналитическая компания Nielsen.
По данным экспертов, мероприятие транслировали в прямом эфире 15 телекомпаний. За церемонией наблюдали в среднем 24,6 млн человек с 10:30 до 19:00 (с 18:30 20 января до 03:00 21 января по Москве).
В Nielsen указали, что трансляцию инаугурации Дональда Трампа в 2017 году посмотрели около 31 млн телезрителей. При этом церемонию вступления в должность предыдущего президента США Джо Байдена четыре года назад увидели 33,8 млн человек.
Инаугурация Трампа прошла 20 января в Вашингтоне. Новый глава государства выступил с речью, в которой в том числе пригрозил пошлинами и налогами иностранным государствам, пообещал переименовать Мексиканский залив и вернуть Панамский канал, отмечает 360.ru.
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