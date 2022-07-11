Имя нового премьера Великобритании станет известно 5 сентября

Имя нового премьер-министра Великобритании станет известно 5 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление правящей в стране Консервативной партии.

Процесс выдвижения кандидатов на пост закончится 12 июля.



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ФОТО: РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:Великобритания
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