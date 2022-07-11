Имя нового премьера Великобритании станет известно 5 сентября
11 июля 202222:09
Имя нового премьер-министра Великобритании станет известно 5 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление правящей в стране Консервативной партии.
Процесс выдвижения кандидатов на пост закончится 12 июля.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 097 / сут.
Умерли
382 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 296 / сут.
- Блинкен: РФ и Китай пытаются изменить мировой порядок в своих интересах
- В Британии умер автор музыкальной темы Бондианы Монти Норман
- Дроздов опроверг потерю сознания на съемках
- Reuters: Латвия может увеличить расходы на оборону
- Сокуров представил трейлер «Сказки»
- NYT: большинство американцев не хотят видеть Байдена кандидатом от Демократической партии
- Байден намерен бороться за запрет штурмового оружия в стране
- Бразилия может начать получать дизель из РФ
- Поляки смогут жить и работать на Украине в течение 18 месяцев
- В ЕС сообщили, что более 3 млн украинских беженцев вернулись на родину
11 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru