Иммунитет к праздникам. Президент привился вторично

Президент России получил прививку вторым компонентом вакцины против коронавируса. Об этом Владимир Путин сам сообщил участникам заседания попечительского совета Русского географического общества, отметив, что сделал вторую прививку прямо перед началом мероприятия. И пожелал собравшимся последовать его примеру. Первую прививку от коронавируса Путин сделал 23 марта одной из российских вакцин. Какой именно, остается неизвестным.

Считается, что полноценный иммунитет формируется через 21 день после прививки вторым компонентом вакцины от коронавируса. В случае с Владимиром Путиным 21 день приходится на 5 мая. Стало быть, начиная с 6 числа, он сможет принимать личное участие в разного рода мероприятиях, в том числе и праздничных по случаю Дня Победы. Кстати, уже известно, что 9 мая с участием президента пройдет традиционное возложение цветов к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены. Военный парад также пройдет 9 мая на Красной площади. В отличие от прошлого года, когда из-за вспышки коронавирусной инфекции праздничные мероприятия с 9 мая были перенесены.

Но если с парадом все уже определено, то с форматом акции «Бессмертный полк» ясности нет до сих пор. Организаторы готовятся и к полноценному, «очному» шествию, и к онлайн-версии. Сопредседатель Центрального штаба Общероссийского движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева заверила «Интерфакс», что перенос мероприятия на другую дату не обсуждается:

«9 мая - это 9 мая, поэтому ни о каком переносе речи быть не может», - сказала Цунаева.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, решения о формате проведения акции «Бессмертный полк» будут зависеть от рекомендаций санитарных властей.

Стоит напомнить, что в прошлом году из-за пандемии коронавируса мероприятие прошло 9 мая в виртуальном формате: люди выкладывали в интернете фотографии и истории своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне. В очном формате шествие планировали провести 26 июля. Однако и тогда его пришлось отложить до лучших времен из-за эпидемиологической ситуации.

Вот лучшие времена и наступают. Количество новых случаев заражения коронавирусом, по официальным данным, неуклонно снижается. Количество вакцинированных исчисляется миллионами. Но, самое главное, к празднику иммунный ответ уже будет у Владимира Путина. Теперь лишь бы погода не подвела.

