Илон Маск заявил, что Википедия «сломалась» после инцидента с Трампом
Владелец соцсети X и основатель Tesla Илон Маск прокомментировал скандальный инцидент, когда редакторы Википедии назвали экс-президента США Дональда Трампа «фашистом». Пост на эту тему он разместил на своей странице в соцсети X.
«Википедия сломана», - подписал Маск под публикацией с соответствующей новостью. Страница, в которой Трампа называют фашистом, была создана в Википедии 21 сентября 2024 года.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден считает Трампа фашистом. Такого же мнения якобы придерживаются генерал Марк Милли и бывший чиновник Джон Келли.
В ответ на эти заявления Трамп отметил, что он - противоположность «любителю Гитлера» (Байдену - прим. НСН), которым его назвали в администрации президента, и упрекнул команду Байдена в том, что «это они занимаются репрессиями», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru