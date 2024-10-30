Илон Маск заявил, что Википедия «сломалась» после инцидента с Трампом

Владелец соцсети X и основатель Tesla Илон Маск прокомментировал скандальный инцидент, когда редакторы Википедии назвали экс-президента США Дональда Трампа «фашистом». Пост на эту тему он разместил на своей странице в соцсети X.

«Википедия сломана», - подписал Маск под публикацией с соответствующей новостью. Страница, в которой Трампа называют фашистом, была создана в Википедии 21 сентября 2024 года.

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Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден считает Трампа фашистом. Такого же мнения якобы придерживаются генерал Марк Милли и бывший чиновник Джон Келли.

В ответ на эти заявления Трамп отметил, что он - противоположность «любителю Гитлера» (Байдену - прим. НСН), которым его назвали в администрации президента, и упрекнул команду Байдена в том, что «это они занимаются репрессиями», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Zuma / ТАСС
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