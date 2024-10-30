Илон Маск заявил, что Википедия «сломалась» после инцидента с Трампом

Владелец соцсети X и основатель Tesla Илон Маск прокомментировал скандальный инцидент, когда редакторы Википедии назвали экс-президента США Дональда Трампа «фашистом». Пост на эту тему он разместил на своей странице в соцсети X.

«Википедия сломана», - подписал Маск под публикацией с соответствующей новостью. Страница, в которой Трампа называют фашистом, была создана в Википедии 21 сентября 2024 года.