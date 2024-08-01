Илон Маск задался вопросом, жив ли Байден

Американский миллиардер Илон Маск на фоне сокращения публичных мероприятий с участием президента США Джо Байдена задался вопросами о том, куда пропал политик и жив ли он.

В социальной сети X один из пользователей обратил внимание, что американский лидер стал редко появляться на публике. Юзер поинтересовался, жив ли президент.

Маск ответил на комментарий пользователя, оставив эмодзи человека, пожимающего плечами.

Ранее Илон Маск отреагировал на слова Джо Байдена о том, что миллиардер и его «богатые друзья» якобы пытаются купить президентские выборы в США. Бизнесмен отметил, что «живет в голове» американского президента «совершенно бесплатно», пишет 360.ru.

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ФОТО: The All-In Podcast / стоп-кадр
ТЕГИ:Джо БайденИлон Маск

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