Илон Маск задался вопросом, жив ли Байден

В Мытищах задержали двух человек по делу об избиении прохожих за внешний вид

Программа реновации за семь лет задала новый стандарт жизни в столице

Самый масштабный форум-фестиваль этого лета открылся в Москве

Москвичи готовы ежемесячно платить за ипотеку 64 тысячи рублей

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