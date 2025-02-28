Илон Маск назвал имя следующего президента США

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск в своей соцсети X заявил, что будущим президентом США может стать вице-президент Джей-Ди Вэнс.

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Комментируя публикацию на тему встречи Вэнса с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, он назвал его «лучшим вице-президентом за всё время».

«И наш будущий президент», - добавил бизнесмен.

Ранее более 160 тысяч канадцев подписали онлайн-петицию, требуя лишить Маска гражданства страны, после чего предприниматель назвал Канаду ненастоящим государством, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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