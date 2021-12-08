IKEA использовала образ Ангелы Меркель для рекламы своей продукции
Немецкое подразделение шведской компании IKEA использовало образ экс-канцлера Германии Ангелы Меркель для рекламы своей продукции.
В аккаунте в Twitter компания опубликовала фото Меркель, сидящей в кресле, и с надписью «Наконец-то дома».
„Kannst du mir bitte mal das Opernglas reichen, will doch mal sehen, ob der Olaf schon fleißig ist. #IKEA pic.twitter.com/p2K5P7H6n0— IKEA_Deutschland (@IKEA_Presse) December 8, 2021
Ранее и.о. канцлера Германии Ангелу Меркель торжественно проводили с поста председателя правительства, церемония прошла во внутреннем дворе Министерства обороны ФРГ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,9 млн+30 752 / сут.
Умерли
285 тыс.+1 179 / сут.
Выздоровели
8,6 млн+36 976 / сут.
- Путин удивился стоимости турпоездки на «Восточный»
- «Зенит» вырвал ничью с «Челси» в добавленное время
- Столичная ГИБДД опубликовала «Новогоднюю памятку водителю»
- Источник: Стрелок в МФЦ не имел разрешения на оружие
- Во Франции заявили о сохранении террористической угрозы в стране
- Калининградский губернатор назвал неадекватными цены на жилье в регионе
- Путин пошутил на тему санкций
- В России замедлилась недельная инфляция
- Путин: Под предлогом санкций США пытаются сдерживать развитие России
- В России крупная госкомпания объявила о дефолте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru