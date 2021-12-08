IKEA использовала образ Ангелы Меркель для рекламы своей продукции

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Ранее и.о. канцлера Германии Ангелу Меркель торжественно проводили с поста председателя правительства, церемония прошла во внутреннем дворе Министерства обороны ФРГ.

В аккаунте в Twitter компания опубликовала фото Меркель, сидящей в кресле, и с надписью «Наконец-то дома».

Немецкое подразделение шведской компании IKEA использовало образ экс-канцлера Германии Ангелы Меркель для рекламы своей продукции.

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