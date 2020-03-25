Идите в суд. Федотов ответил Шойгу на призыв урезать права СМИ

Министр обороны Сергей Шойгу призвал ужесточить законодательство о СМИ, выступая в Совете Федерации. По его словам, прикрываясь законами о СМИ, «активисты прозападного оппозиционного дивизиона» пытаются «проникать на военные объекты, охотятся за родственниками и свидетелями.

Экс-глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов в эфире НСН напомнил министру, что свобода слова и распространения информации в России гарантирована Конституцией.

«У нас Конституция предоставляет каждому гражданину право свободно искать, собирать и распространять информацию. Это касается не только журналистов. Если речь идет о том, чтобы ограничить право журналистов искать информацию, тогда меняйте Конституцию. Это глава вторая, и я хочу напомнить слова президента Путина о том, что эта глава должна в неизменном виде работать ещё несколько десятилетий. Потому что это касается всех», - подчеркнул правозащитник.