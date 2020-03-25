Идите в суд. Федотов ответил Шойгу на призыв урезать права СМИ
Экс-глава СПЧ в эфире НСН напомнил министру, что свобода слова и распространения информации в России гарантирована Конституцией.
Министр обороны Сергей Шойгу призвал ужесточить законодательство о СМИ, выступая в Совете Федерации. По его словам, прикрываясь законами о СМИ, «активисты прозападного оппозиционного дивизиона» пытаются «проникать на военные объекты, охотятся за родственниками и свидетелями.
Экс-глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов в эфире НСН напомнил министру, что свобода слова и распространения информации в России гарантирована Конституцией.
«У нас Конституция предоставляет каждому гражданину право свободно искать, собирать и распространять информацию. Это касается не только журналистов. Если речь идет о том, чтобы ограничить право журналистов искать информацию, тогда меняйте Конституцию. Это глава вторая, и я хочу напомнить слова президента Путина о том, что эта глава должна в неизменном виде работать ещё несколько десятилетий. Потому что это касается всех», - подчеркнул правозащитник.
Он указал, что в стране есть органы урегулирования претензий к СМИ.
«Если у Сергея Шойгу есть претензии к журналистам, для их разбора есть много разных инстанций. Есть суды, есть Общественная коллегия по жалобам на прессу. Всегда можно туда обратиться», - отметил Федотов.
«Что касается изменения закона о СМИ, я относился бы к этому с крайней осторожностью. Чем больше будет ограничена работа журналистов, тем хуже будет не журналистам, тем хуже будет обществу и государству. Вопрос о свободе СМИ – это вопрос национальной безопасности», - заключил собеседник НСН.
Отметим, что свобода слова и запрет цензуры прописаны в второй главе Конституции России. Для изменения этой главы, согласно Основному закону, необходимо созывать Конституционное собрание.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В ДНР возбудили уголовное дело на Порошенко
- Экс-глава МИД Украины задержан по подозрению в убийстве
- Заболевший коронавирусом принц Чарльз встречался с матерью менее двух недель назад
- Таиланд полностью закрывает въезд для иностранцев
- Валентину Матвиенко проверили на коронавирус