Хуснуллин: России не нужно 85 регионов
Существующий принцип административно-территориального деления России «неправильный», стране не нужно 85 регионов. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе круглого стола «Дом, дорога, среда обитания: сценарии развития, вызовы, ожидания, риски».
«Нам 85 регионов не нужно. Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат», — цитирует зампреда правительства РБК.
По мнению Хуснуллина, такие регионы необходимо объединять с соседями.
Однако зампред подчеркнул, что его слова — «мнение», а не официальная позиция правительства, отмечает Ura.ru.
Вице-премьер счел несправедливым, что ряд российских регионов имеют нефтяной бюджет, а также отметил, что некоторые субъекты «не в состоянии ничего выполнять».
Как позже уточнил представитель Хуснуллина, вице-премьер предложил «исключительно варианты развития городов», а вопрос объединения российских регионов не прорабатывается правительством.
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