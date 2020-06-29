Худрук Театриума на Серпуховке Тереза Дурова: Проголосовать надо обязательно

Худрук Театриума на Серпуховке Тереза Дурова (на фото) рассказала журналистам о своем отношении к голосованию по Конституции и объяснила, почему считает необходимым принять участие в процессе.



«Я человек старой формации, и обязательно должна придти на участок, взять бюллетень, поставить галочку, опустить бюллетень в урну», - сказала она.



Дурова добавила, что больше все ей импонирует поправка, которая позволяет действующему президенту избираться вновь. По ее словам, сейчас страна не готова к «сумасшедшему дому», который возникнет в случае, когда все начнут предлагать своего кандидата на высший государственный пост.



«А для меня лидер – есть. И есть такая прекрасная русская поговорка: от добра добра не ищут», - сказала она.

