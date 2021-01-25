Хорошо быть с Путиным

Президент РФ Владимир Путин заявил, что дворец в Геленджике, показанный в фильме оппозиционера Алексея Навального, не принадлежит ни ему, ни его близким.

«Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало», - сказал Путин в ходе общения со студентами в режиме видеоконференции.

Сам фильм, по словам Путина, он не смотрел – лишь полистал видеоподборки, сделанные помощниками. Расследование о дворце президент назвал «монтажом и компиляцией». «Эта информация уже муссируется на протяжении более чем 10 лет. А сейчас под удобный случай все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан, запустили в интернет фильмы какие-то», - сказал Путин.

«Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: «Скучно, девочки», - добавил президент.

Говоря об упомянутых в фильме людях, Путин заявил, что часть из них не знает вовсе, а с другими, наоборот, хорошо знаком или даже приятельствует.

«Кто-то является моим приятелем, бывшим коллегой, какие-то дальние родственники, какие-то знакомые. Есть люди, которых я вообще не знаю, которые там упоминаются. Вообще просто никогда их не видел в глаза. Не знаком с ними», - рассказал глава государства.



Но кое-что в фильме про Геленджик Путина все же заинтересовало. Как он сам признался, это - виноделие, которым он, возможно, займется, когда покинет президентский пост.

«Очень хороший вид деятельности, мне кажется, благородный», - считает Путин.

И даже назвал своего потенциального работодателя. Это – бизнес-омбудсмен Борис Титов, владелец компании «Абрау-Дюрсо». К нему Путин, возможно, пойдет работать советником в области права.

«У меня советник есть, Борис Титов, который является владельцем "Абрау-Дюрсо", - крупная наша компания с хорошим бэкграундом, еще князю Голицыну, по-моему, это принадлежало все. Он у меня сейчас советник, я вот когда работу закончу, может, я пойду поработаю советником к нему, но не как бизнесмен, а как специалист, хотя бы в области права», - сказал глава государства.

Винодельческое предприятие «Абрау-Дюрсо» со знаменитыми голицынскими подвалами расположено в 14 километрах от Новороссийска и, кстати, недалеко от Геленджика с его «дворцом».

После слов президента Титов стало богаче на 10% - именно на столько подскочили акции его винодельческой компании.

Что лишний раз подтверждает, как хорошо быть другом Путина.

