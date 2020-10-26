Хорошие, но не без проблем: Лавров оценил отношения с Турцией
Россия и Турция настроены на дельнейшее сотрудничество в плане урегулирования конфликтных ситуаций в мире, несмотря на несовпадение в подходах. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Афинах со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом.
Глава МИД РФ охарактеризовал отношения Москвы и Анкары как «хорошие, но не без проблем». В качестве положительного примера сотрудничества России и Турции Лавров назвал достижение перемирия в Ливии, которое было достигнуто совместными усилиями, отмечает РИА ФАН. По словам Лаврова, работа там будет продолжена.
В рамках рабочего визита в Афины министр иностранных дел России провёл обстоятельное обсуждение текущей повестки с главой МИД Греции. Они затронули экономическое взаимодействие двух стран, передает RT.
Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по ситуации в регионе в контексте обострения отношений Афин и Анкары, а также обсудили глобальные вопросы.
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