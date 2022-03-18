Хиллари Клинтон призвала освободить американскую баскетболистку, арестованную в Москве

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон выразила поддержку американской баскетболистке Бритни Грайнер, которая ранее была арестована в России по делу о контрабанде наркотиков. Заявление Клинтон опубликовала на своей странице в Twitter.



Отмечается, что Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево еще 18 февраля. «Освободите Бритни», - призвала Клинтон.

По данным РИА Новости, Грайнер прибыла авиарейсом из Нью-Йорка, однако во время просмотра на таможне служебная собака заметила в ее багаже наркотики. Впоследствии в ее багаже обнаружили вейпы с гашишным маслом, которое запрещено в России является наркотическим средством.

По факту происшествия возбуждено дело о контрабанде наркотиков. Данная статья предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.