Харрис захотела запретить в США возможность освобождения под залог
Вице-президент США, кандидат на должность главы государства Камала Харрис планирует ввести запрет на возможность освобождения под денежный залог. Об этом заявил представитель политика Джеймс Сингер телеканалу Fox News.
«Она [Харрис] верит, что нам нужна система, при которой общественная безопасность, а не благосостояние определяет, кто должен оставаться за решеткой после ареста», — указал Сингер.
Также Харрис считает необходимым защищать всех американцев в рамках системы уголовного правосудия, вне зависимости от экономического статуса, пола и расы.
В 2019 году Камала Харрис призывала «покончить» с залогами за деньги как с несправедливым и «сломанным» механизмом. Политик отмечала, что проблема особенно влияет на темнокожее население.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru