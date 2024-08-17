Харрис захотела запретить в США возможность освобождения под залог

Вице-президент США, кандидат на должность главы государства Камала Харрис планирует ввести запрет на возможность освобождения под денежный залог. Об этом заявил представитель политика Джеймс Сингер телеканалу Fox News.

«Она [Харрис] верит, что нам нужна система, при которой общественная безопасность, а не благосостояние определяет, кто должен оставаться за решеткой после ареста», — указал Сингер.

Также Харрис считает необходимым защищать всех американцев в рамках системы уголовного правосудия, вне зависимости от экономического статуса, пола и расы.

В 2019 году Камала Харрис призывала «покончить» с залогами за деньги как с несправедливым и «сломанным» механизмом. Политик отмечала, что проблема особенно влияет на темнокожее население.

