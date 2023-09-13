Гутерриш проведет ряд консультаций для продления зерновой сделки

О предстоящих на будущей неделе переговорах на Генассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, президентами Турции и Украины Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Зеленским по вопросу продления зерновой сделки, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает ТАСС.

Лавров резко прокомментировал инициативу подключить РСХБ к SWIFT для зерновой сделки

По его словам, необходимо создать систему гарантий, которая бы позволила возобновить черноморскую инициативу и обеспечила экспорт российского продовольствия и удобрений.

Гутерриш при этом подчеркнул, что его предложения не нарушают режима санкций.

Ранее в Кремле заявили о возможности возобновления зерновой сделки после выполнения необходимых условий, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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