Гутерриш проведет ряд консультаций для продления зерновой сделки

По его словам, необходимо создать систему гарантий, которая бы позволила возобновить черноморскую инициативу и обеспечила экспорт российского продовольствия и удобрений.

Гутерриш при этом подчеркнул, что его предложения не нарушают режима санкций.

Ранее в Кремле заявили о возможности возобновления зерновой сделки после выполнения необходимых условий, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



