Гутерриш проведет ряд консультаций для продления зерновой сделки
О предстоящих на будущей неделе переговорах на Генассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, президентами Турции и Украины Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Зеленским по вопросу продления зерновой сделки, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает ТАСС.
По его словам, необходимо создать систему гарантий, которая бы позволила возобновить черноморскую инициативу и обеспечила экспорт российского продовольствия и удобрений.
Гутерриш при этом подчеркнул, что его предложения не нарушают режима санкций.
Ранее в Кремле заявили о возможности возобновления зерновой сделки после выполнения необходимых условий, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru