Слабейшие из худших. Кого снесёт новый «губернаторопад»
Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский в эфире НСН отметил, оценил шансы на отставку шести губернаторов, отнесённых аналитиками к группе риска.
Перед выборами в Госдуму в отставку могут отправить шесть губернаторов, прогнозирует «Минченко консалтинг». По оценкам аналитиков, наиболее высокие шансы расстаться с должностью у Вячеслава Битарова (Северная Осетия), Владимира Сипягина (Владимирская область), Олега Хорохордина (Алтай), Валентина Коновалова (Хакасия), Сергея Морозова (Ульяновская область) и Шолбана Кара-оола (Тыва).
Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский в эфире НСН отметил, что эти шесть губернаторов находятся в разных ситуациях.
«Первая группа – это два откровенно слабых губернатора. Это Хакасия и Владимирская область, Коновалов и Сипягин. Это результат выборов 2018 года, когда в этих регионах победили люди, которые не собирались выигрывать. Вероятность их отставки достаточно высока. С другой стороны, у нас есть Сергей Морозов, Ульяновская область, который тоже оказался в этой группе. Все рассуждения о его уходе связаны с истечением полномочий весной этого года. У нас были губернаторы, которые находились в должности дольше, чем Морозов. К тому же Песков заявлял, что для Кремля главным критерием является эффективность губернатора, а не срок пребывания в должности», - указал он.
По его словам, шансы Кара-оола на отставку нужно рассматривать отдельно.
«Тыва очень специфический регион. У него есть объективные очень серьезные социально-экономические проблемы, связанные с уровнем развития региона, отсутствием инфраструктуры, крупного промышленного производства. Регион сложный, слухи об отставке муссируются, но объективных оснований нет», - пояснил собеседник НСН.
Вероятность отставки Хорохордина он оценил выше.
«Алтай тоже сложный регион. Но в отличие от Тывы, где у Кара-оола есть электоральная поддержка, у Хорохордина действительно непростая ситуация. "Не вошел" в регион. В 2021 году, в год больших партийных выборов, решение по поводу отставки – не отставки, традиционный "губернаторопад" будет зависеть и от этого, от оценки политических рисков. Это будет очень сложное решение», - подчеркнул политолог.
Вместе с тем он отказался прогнозировать судьбу врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, который по решению президента в прошлом году заменил в на руководящем посту популярного в регионе Сергея Фургала.
«Дегтярев заходил в очень сложный регион. С очень высокой социальной напряженностью, высоким конфликтным потенциалом. Были ошибки, но были и очевидные успехи. Решения по дорогам, мостам. По развитию экономики, по инвестициям в регион. И точечное реагирование на острые муниципальные проблемы. Пока прогнозы давать рано», - заключил эксперт.
Ранее Виктор Потуремский в эфире НСН заявил, что «Единая Россия» не сильно потеряла позиции и до сих пор остается влиятельной политической силой.
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