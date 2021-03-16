Слабейшие из худших. Кого снесёт новый «губернаторопад»

По его словам, шансы Кара-оола на отставку нужно рассматривать отдельно.

«Тыва очень специфический регион. У него есть объективные очень серьезные социально-экономические проблемы, связанные с уровнем развития региона, отсутствием инфраструктуры, крупного промышленного производства. Регион сложный, слухи об отставке муссируются, но объективных оснований нет», - пояснил собеседник НСН.

Вероятность отставки Хорохордина он оценил выше.

«Алтай тоже сложный регион. Но в отличие от Тывы, где у Кара-оола есть электоральная поддержка, у Хорохордина действительно непростая ситуация. "Не вошел" в регион. В 2021 году, в год больших партийных выборов, решение по поводу отставки – не отставки, традиционный "губернаторопад" будет зависеть и от этого, от оценки политических рисков. Это будет очень сложное решение», - подчеркнул политолог.

Вместе с тем он отказался прогнозировать судьбу врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, который по решению президента в прошлом году заменил в на руководящем посту популярного в регионе Сергея Фургала.

«Дегтярев заходил в очень сложный регион. С очень высокой социальной напряженностью, высоким конфликтным потенциалом. Были ошибки, но были и очевидные успехи. Решения по дорогам, мостам. По развитию экономики, по инвестициям в регион. И точечное реагирование на острые муниципальные проблемы. Пока прогнозы давать рано», - заключил эксперт.

Ранее Виктор Потуремский в эфире НСН заявил, что «Единая Россия» не сильно потеряла позиции и до сих пор остается влиятельной политической силой.

