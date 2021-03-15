Губернатор Ставропольского края отправил в отставку кабмин региона
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отправил в отставку кабмин региона после задержания зампреда краевого правительства, сообщает ТАСС.
Ранее в пятницу зампредседателя краевого правительства Александр Золотарев был задержан по подозрению во взяточничестве на сумму около 60 млн рублей.
Золотарев был задержан в местном аэропорту при попытке скрыться. Против него возбуждено уголовное дело. СК планирует ходатайствовать о его заключении под стражу.
Золотарева подозревают в сговоре с и.о. первого замминистра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексеем Когарлыцким. По данным следствия, зампред правительства еще в 2017 году получил 2,5 миллиона рублей взамен на покровительство при строительстве Краевой детской клинической больницы в Ставрополе.
Спустя год те же фигуранты получили 15,5 миллиона рублей за госконтракт на строительство корпуса Краевого клинического кардиологического диспансера. В 2019 году Когарлыцкий и Золотарев получили от того же юрлица 45 миллионов рублей во время строительства одного из корпусов краевого клинического онкологического диспансера.
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