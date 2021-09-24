Губернатор Санкт-Петербурга уволил нескольких чиновников
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжения, согласно которым от своих должностей были освобождены вице-губернаторы Александр Бельский и Николай Бондаренко, сообщает пресс-служба администрации Северной столицы.
Кроме того, в отставку были отправлены председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков, глава администрации Выборгского района Валерий Гарнец и глава администрации Приморского района Николай Цед.
По какой причине Беглов решил уволить чиновников не уточняется.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга подписал постановление, согласно которому в городе до 31 октября продлеваются ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса.
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