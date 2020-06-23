Губернатор Подмосковья Воробьев сравнил Путина с Атлантом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что принятие поправок в Конституцию РФ — это не только стабильность и развитие экономики, но еще и «защищенность от непредсказуемых шараханий и событий». Глава региона добавил, что президент имеет право быть сильным и переизбираться на новые сроки.



«Самое главное — у нас есть наш президент, наш Атлант, который держит всю систему. Если вы посмотрите на города Подмосковья, их больше 50, но каждый меняется к лучшему по той или иной президентской программе — строительство перинатального центра или парка, благоустройство дворов или модернизация системы образования», - сказал Воробьев, добавив, что все это имеет критическое значение.



Губернатор отметил, что в Подмосковье голосование организуют максимально комфортно, удобно и безопасно. Если кто-то не сможет прийти на избирательный участок лично — к нему приедут представители УИК, и он сможет отдать свой голос.



«В общем все меры безопасности, о которых тоже стоит сказать, обязательно будут предусмотрены, не будет никаких проблем», - цитирует губернатора «Радио 1».



Напомним, голосование по поправкам в Конституцию будет проходить с 25 июня по 1 июля.

