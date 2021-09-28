Губернатор Мельниченко отказался от депутатского мандата

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, возглавлявший региональный список партии «Единая Россия» на выборах, отказался от мандата депутата. Об этом сообщает Telegram-канал правительства области.

По закону в случае отказа лидера регионального списка от места в Госдуме, его мандат переходит следующему кандидату в региональной группе.

В Пензенской области «Единая Россия» на выборах в Госдуму набрала 56,22% голосов, на втором месте в регионе КПРФ - 17,24% голосов, затем ЛДПР с 7,5% и "Справедливая Россия" с 6,09%.

Также 17-19 сентября в Пензенской области состоялись досрочные выборы губернатора. Мельниченко был избран главой региона на пятилетний срок, набрав 72,38% голосов.

