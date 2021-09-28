Губернатор Мельниченко отказался от депутатского мандата
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, возглавлявший региональный список партии «Единая Россия» на выборах, отказался от мандата депутата. Об этом сообщает Telegram-канал правительства области.
По закону в случае отказа лидера регионального списка от места в Госдуме, его мандат переходит следующему кандидату в региональной группе.
В Пензенской области «Единая Россия» на выборах в Госдуму набрала 56,22% голосов, на втором месте в регионе КПРФ - 17,24% голосов, затем ЛДПР с 7,5% и "Справедливая Россия" с 6,09%.
Также 17-19 сентября в Пензенской области состоялись досрочные выборы губернатора. Мельниченко был избран главой региона на пятилетний срок, набрав 72,38% голосов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,4 млн+22 236 / сут.
Умерли
205 тыс.+779 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+13 513 / сут.
- Названы самые популярные места отдыха для россиян в ноябре
- Силовики задержали 48 подпольных оружейников в 18 регионах России
- Губернатор Мельниченко отказался от депутатского мандата
- СМИ: Более 20 человек пострадали при взрыве в жилом доме в Гетеборге
- «Плевать на такие заявления»: Медведев ответил на сомнения в легитимности выборов в России
- «Впервые в истории». Цена на газ в Европе «пробила» тысячу долларов
- Британских военных мобилизуют из-за топливного кризиса
- Медведев объяснил, почему не будет спикером Госдумы
- Клишас: Закон о региональной власти могут принять до конца года
- Более 13 млн россиян привились от гриппа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru