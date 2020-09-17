Губернатор-долгожитель уходит, СК уверен в суициде Тесака, ЕС пытается перекрыть газ
НСН о наиболее заметных событиях минувшего дня
Глава Белгородской области объявил о желании покинуть пост.
Евгений Савченко возглавляет регион с 1993 года. Заняв свой пост еще при президенте России Борисе Ельцине, он с тех пор выигрывал все губернаторские выборы, а в периоды отсутствия таковых переназначался на должность губернатора указами президента. Савченко - лидер среди руководителей регионов по времени пребывания на своем посту.
Заявление о досрочном сложении полномочий губернатора на имя президента Евгений Савченко уже написал, - сообщила его пресс-служба. Он намерен стать членом Совета Федерации.
Вопрос о наделении Савченко полномочиями сенатора областная Дума намерена рассмотреть 22 сентября.
Дополнительную экспертизу причин смерти националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак решено провести в Челябинске.
В СИЗО этого города заключенный был найден мертвым накануне. Экспертиза должна занять пять дней, рассказал представляющий интересы его отца адвокат Алексей Михальчик. Между тем, уже в четверг официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что в рамках процессуальной проверки можно с уверенностью сказать, что Тесак покончил с собой. И даже назвала мотив:
«По его подсчетам, он должен был освободиться условно-досрочно уже через пару лет. Такие он строил планы. Но обстоятельства изменились», - сказала Петренко.
Она пояснила, что СК располагает записями признательных показаний Марцинкевича, связанных с преступлениями 2003-2007 годов. В ходе «доверительной беседы со следователем» Марцинкевич рассказал, что начал убивать приезжих в столицу с 19 лет, будучи приверженцем националистических взглядов, рассказала Петренко.
Специальную резолюцию принял Европейский парламент в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального.
В документе, в частности, говорится о необходимости усилить антироссийские санкции, «начать тщательную стратегическую переоценку отношений ЕС с Россией», остановить строительство «Северного потока-2», а также провести независимое международное расследование инцидента с Навальным.
Резолюция является рекомендательной и не обязательна к исполнению институтами ЕС и правительствами стран-участниц Евросоюза. Вместе с тем, она стала развитием позиции, которую в деле Навального заняла канцлер Германии, наиболее влиятельного члена ЕС. Сначала Ангела Меркель заявляла, что заболевание Навального и судьбу «Северного потока-2» не стоит смешивать. Но после объявления о его отравлении «Новичком» пересмотрела свой взгляд на эти вещи и прямо увязала одно с другим, делегировав принятие решения на общеевропейский уровень.
Судьба «Северного потока-2» в контексте дела Навального будет обсуждаться уже в понедельник на встрече глав МИД стран Евросоюза.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+5 762 / сут.
Умерли
19 061+144 / сут.
Выздоровели
896 тыс.+5 754 / сут.
- В Москве за сутки умерли 8 пациентов с COVID-19
- В аптеки РФ с 21 сентября может поступить в продажу первый препарат от коронавируса
- В Москве на 10 дней закроют участок метро «Молодежная» — «Парк Победы»
- МИД РФ заявил о «тайной операции» ОЗХО в деле Навального
- В Подмосковье госпитализированы пять человек, пострадавшие от падения деревьев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru