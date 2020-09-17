Губернатор-долгожитель уходит, СК уверен в суициде Тесака, ЕС пытается перекрыть газ

Глава Белгородской области объявил о желании покинуть пост.

Евгений Савченко возглавляет регион с 1993 года. Заняв свой пост еще при президенте России Борисе Ельцине, он с тех пор выигрывал все губернаторские выборы, а в периоды отсутствия таковых переназначался на должность губернатора указами президента. Савченко - лидер среди руководителей регионов по времени пребывания на своем посту.

Заявление о досрочном сложении полномочий губернатора на имя президента Евгений Савченко уже написал, - сообщила его пресс-служба. Он намерен стать членом Совета Федерации.

Вопрос о наделении Савченко полномочиями сенатора областная Дума намерена рассмотреть 22 сентября.





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