Грызлов: Киев отказался от договоренностей по обмену пленными с Донбассом
Полпред РФ в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Киев отказался от обмена пленными с самопровозглашенными республиками Донбасса. Об этом сообщает Интерфакс.
По словам Грызлова, такое решение Киевом было принято по итогам прошедшей в среду конференции. Он добавил, что этот момент значительно затруднит процесс обмена.
Как заявил полпред, Киев отказался от предложенного им же формата составления списков.
Ранее бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН сообщил, что люди в Донбассе и Приднестровье хотят присоединится к России, но каждый раз звучит отказ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
701 тыс.+6 562 / сут.
Умерли
10 667+173 / сут.
Выздоровели
473 тыс.+8 631 / сут.
- Еще 32 пациента с коронавирусом умерли в Москве
- Матч РПЛ «Локомотив» - «Спартак» закончился ничьей
- Певец Дмитрий Колдун госпитализирован в Минске
- Минздрав: Вакцинация от нового коронавируса будет добровольной
- Доцент-потрошитель Соколов «отметил» убийство Ещенко с приятелями коньяком и икрой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru