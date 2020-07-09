Грызлов: Киев отказался от договоренностей по обмену пленными с Донбассом

Полпред РФ в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Киев отказался от обмена пленными с самопровозглашенными республиками Донбасса. Об этом сообщает Интерфакс.

По словам Грызлова, такое решение Киевом было принято по итогам прошедшей в среду конференции. Он добавил, что этот момент значительно затруднит процесс обмена.

Как заявил полпред, Киев отказался от предложенного им же формата составления списков.

Ранее бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН сообщил, что люди в Донбассе и Приднестровье хотят присоединится к России, но каждый раз звучит отказ.

