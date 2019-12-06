Грузия экстрадировала в РФ двух нижегородских депутатов

Два нижегородских депутата, братья Владимир и Александр Глушковы, были экстрадированы из Грузии в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на грузинский Минюст.

Отмечается, что депутаты, которые обвиняются в мошенничестве и взяточничестве, отправлены в РФ 5 декабря.

Глушковы были задержаны в Грузии в августе текущего года. Депутаты скрылись после начала уголовного дела против них и были объявлены в розыск по линии Интерпола.

По версии следствия, Глушаковы получили взятку в 6 млн рублей за предоставление строительной компании участков для возведения многоквартирных домов. Кроме того, депутаты обвиняются в нанесении ущерба муниципальному образованию Балахнинского района в 100 млн рублей за махинации в строительстве, в результате чего пострадала транспортная инфраструктура.







