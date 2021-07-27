Грузинская оппозиция вынудила Лещенко покинуть Грузию
Народный артист России Лев Лещенко был вынужден покинуть Грузию из-за реакции местных политиков, сообщает радио «Комсомольская правда».
Певец, который приехал в Грузию по приглашению партии «Грузинская мечта», решил покинуть страну после заявлений оппозиционного депутата Хатиа Деканоидзе.
Политик обвинила Лещенко в том, что в 2013 году он нарушил «Закон об оккупации» и посетил Абхазию без разрешения Тбилиси. Также депутат напомнила ему об инциденте с тележурналистом Владимиром Познером и предупредила, что народного артиста РФ ожидает нечто подобное.
Ранее в марте Владимир Познер решил отметить в Тбилиси свой день рождения, однако его визит спровоцировал протестные акции, сообщает «Свободная пресса». В частности, гостиницу, где остановился журналист, забросали яйцами, а на асфальте появилась надпись «Вон из Грузии».
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