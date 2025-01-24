Грушко: У России и НАТО не сохранилось каналов взаимодействия
Каналов взаимодействия у России и НАТО не сохранилось. Об этом рассказал замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко в эфире телеканала «Россия 24».
«Никаких каналов не сохранилось... НАТО пошла по пути сворачивания не только практического сотрудничества, но и политического диалога с нами», — отметил дипломат.
Грушко указал, что у РФ и альянса сегодня нет тем для обсуждений, российское представительство при организации закрыто. Тем не менее посол РФ в Бельгии выполняет функции «главного связующего звена с НАТО», и Брюссель знает, куда обратиться «в случае необходимости».
«Кроме того, мы живем в век современных коммуникаций. Нет никаких проблем... связаться с нами, с российским руководством по линии министерства иностранных дел, по линии министерства обороны», — добавил замглавы МИД.
Между тем директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников предупредил, что в случае войны России и НАТО мир вернется в каменный век. В то же время эксперт назвал низкой вероятность подобного конфликта, пишет «Свободная пресса».
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