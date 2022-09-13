Гроб с телом Елизаветы II прибыл из Эдинбурга в Лондон

Гроб с телом Елизаветы II прибыл из Эдинбурга в Лондон. Об этом сообщает газета Guardian.

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Гроб доставил военно-транспортным самолетом королевских ВВС C-17 Globemaster. По данным издания, гроб сопровождала дочь королевы принцесса Анна.

Ранее в Букингемском дворце заявили, что похороны королевы Елизаветы II пройдут 19 сентября.

Елизавета II на фоне ухудшения ее состояния здоровья находилась под наблюдением врачей в своём замке Балмор в Шотландии. О смерти королевы 8 сентября вечером официально сообщил Букингемский дворец.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Лондон
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