Греция выдворяет группу дипломатов РФ вслед за другими странами ЕС

Греция объявила о высылке 12 российских дипломатов. Об этом говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел Республики, размещённом на сайте внешнеполитического ведомства. Соответствующее уведомление направлено послу России в Афинах.

Персонами нон-грата объявлены сотрудники дипломатических и консульских представительств РФ в стране. Их пребывание в стране признано нежелательным в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.

В связи со специальной военной операцией России на Украине европейские страны и Евросоюз выслали уже более 200 дипломатов РФ. Дипломатическая «война» обострилась на фоне последних событий в Буче - пригороде украинской столицы. По заявлению Киева, в период, пока город контролировали российские войска, там были убиты несколько сотен мирных жителей.

В Минобороны РФ назвали фейком утверждения о причастности военных РФ к смертям граждан. При этом в мировых СМИ появляются новые свидетельства и показания очевидцев о событиях в Буче, когда город контролировали ВС РФ. В частности, издание The New York Times опубликовало спутниковые снимки от 9 марта с телами погибших на улицах Бучи, когда в городе находились военные РФ. Минобороны России не комментировало эту публикацию.

Кремль осудил высылку российских дипломатов из европейских стран и объявил об ответных мерах.

