ГПУ завила, что Путина нельзя обвинить в Иловайской трагедии
Начальник департамента по надзору за уголовными производствами в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, офиса генерального прокурора Украины Юрий Рудь заявил, что Генпрокуратура Украины не предъявляет подозрение президенту РФ Владимиру Путину по делу об Иловайской трагедии в связи с имеющимся у него функциональным иммунитетом, сообщает РИА Новости.
По его словам, благодаря этому иммунитету первые лица государств, а также премьер-министры, главы МИД, главы и сотрудники дипмиссий не могут быть привлечены к уголовной ответственности во время исполнения ими полномочий.
Рудь отметил, что попытка привлечения к уголовной ответственности на данном этапе «однозначно вызовет иск РФ против Украины в Международный суд ООН», и он будет не в пользу Киева.
Речь идёт об событиях в так называемом «иловайском котле», когда в августе 2014 года украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в Донецкой области. По данным украинской Генпрокуратуры, тогда погибли 366 украинских военных, 429 получили ранения, 300 попали в плен. Потери украинской армии превысили 11,6 миллиона долларов.
Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин присвоил Иловайску звание «Город воинской славы», сообщает RT.
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