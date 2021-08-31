ГПУ завила, что Путина нельзя обвинить в Иловайской трагедии

Начальник департамента по надзору за уголовными производствами в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, офиса генерального прокурора Украины Юрий Рудь заявил, что Генпрокуратура Украины не предъявляет подозрение президенту РФ Владимиру Путину по делу об Иловайской трагедии в связи с имеющимся у него функциональным иммунитетом, сообщает РИА Новости.

По его словам, благодаря этому иммунитету первые лица государств, а также премьер-министры, главы МИД, главы и сотрудники дипмиссий не могут быть привлечены к уголовной ответственности во время исполнения ими полномочий.

Рудь отметил, что попытка привлечения к уголовной ответственности на данном этапе «однозначно вызовет иск РФ против Украины в Международный суд ООН», и он будет не в пользу Киева.

Речь идёт об событиях в так называемом «иловайском котле», когда в августе 2014 года украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в Донецкой области. По данным украинской Генпрокуратуры, тогда погибли 366 украинских военных, 429 получили ранения, 300 попали в плен. Потери украинской армии превысили 11,6 миллиона долларов.

Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин присвоил Иловайску звание «Город воинской славы», сообщает RT.

