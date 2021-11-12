Госсовет Татарстана подготовил 20 поправок к проекту закона о публичной власти в регионах
Государственный совет Татарстана подготовил 20 поправок к проекту общероссийского закона об общих принципах организации публичной власти в регионах, который, в частности, запрещает употреблять наименование «президент» для главы субъекта федерации. Об этом информирует пресс-служба законодательного органа республики.
Татарстан пока остается единственным регионом РФ руководитель которого называется президентом. Депутаты предлагают прописать в законе, что название высшей должности будет определять Конституция конкретного региона, учитывая волеизъявление его народа. Законодатели Татарстана обсудят эти поправки сначала в Госсовете, а потом направят их в Госдуму ко второму чтению документа.
Законопроект о единой системе публичной власти в регионах, который уже прошел в Госдуме первое чтение, унифицирует название глав регионов, по сути запрещая им называться президентами. Госсовет Татарстана дал изначально отрицательный отзыв на законопроект. В Госдуме заявили, что это не повлияет на процесс принятия документа.
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