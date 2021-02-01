Госсекретарь США опроверг причастность американских властей к митингам в РФ
Госсекретарь США Энтони Блинкен опроверг причастность американских властей к несанкционированным акциям протеста в России.
Ранее в российском МИД отреагировали на публикацию Блинкена с осуждением «постоянного применения российской властью жёсткой тактики против мирных протестующих и журналистов» и призывом освободить всех задержанных в ходе митингов. Дипведомство потребовало от США перестать вмешиваться в дела РФ.
В интервью NBC News Блинкен заявил, что «российское правительство совершает большую ошибку, если думает, что дело в нас», отмечает Газета.ру.
«Это не так, дело в них», — считает госсекретарь.
Блинкен порекомендовал России искать проблемы внутри страны, отмечает РИА ФАН.
Несогласованные акции протеста состоялись в российских городах 23 и 31 января. По данным правозащитных организаций, в ходе митингов были задержаны более 9 тысяч человек. В Кремле отметили, что массовые задержания объясняются участием значительного количества хулиганов и провокаторов, сообщает «Свободная пресса».
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