Госдума приняла закон о запрете членам Совбеза иметь зарубежные счета

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о запрете для зампреда, секретаря и членов Совета Безопасности РФ иметь зарубежные счета и вклады, передает РИА Новости.

Изменения вносятся в федеральный закон "О безопасности", поправки внес президент РФ Владимир Путин в рамках реализации принятых поправок в конституцию.

В частности, поправками установлено, что зампреду, секретарю, постоянным членам и членам Совбеза запрещается открывать и иметь счета или вклады в иностранных банках за пределами территории РФ, а также хранить в них наличные и другие ценности.

Также в закон «О безопасности» внесена норма о том, что если решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации, противоречат конституции РФ, то они не должны исполняться в РФ.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отметил, что инициативы главы государства направлены на повышение качества власти, а также укрепление суверенитета России.

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, которые были предложены Путиным, проводилось с 25 июня по 1 июля 2020 года. Поправки одобрили 77,92% граждан.

