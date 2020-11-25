Госдума приняла закон о Государственном совете РФ

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении, закон о статусе, организационно-правовых основах формирования и деятельности Государственного совета России, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Принятый документ, который был внесён президентом РФ во исполнение поправок в Конституцию, определяет статус Госсовета как конституционного государственного органа, а также указывает задачи, функции и принципы его деятельности.

Согласно закону, основной задачей Госсовета является содействие главе государства в обеспечении согласованного функционирования и взаимодействия органов власти. В пределах своей компетенции он будет участвовать в разработке задач и целей внутренней и внешней политики России, а также в формировании государственной политики в области социально-экономического развития страны.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отметил, что Госсовет, возглавляемый президентом, «позволит главе государства выстроить свою политику, опираясь на мнение граждан нашей страны».