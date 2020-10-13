Госдума приняла в I чтении поправки в закон о Конституционном суде

Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в закон о Конституционном суде, говорится в материалах на сайте Госдумы.

Согласно поправкам, суд будет состоять из 11 судей, работать он сможет при наличии 8 судей, кворум составит шесть человек.

При этом снять судью Конституционного суда, включая главу суда и его заместителей, сможет Совет Федерации по представлению президента страны, если судья совершит порочащий его честь и достоинство поступок, или же при невозможности им исполнять свои обязанности.

Конституционный суд получит полномочия по проверке конституционности проектов регионального законодательства, запрос на их проверку останавливает процедуру дальнейшего принятия документа.

Суд также сможет рассматривать по представлению президента, правительства, Верховного Суда, а также уполномоченного федерального органа исполнительной власти соответствие конституции международных договоров России. Суд при спорной ситуации, когда международные суды или арбитраж накладывают на РФ обязанности, если «это решение противоречит основам публичного правопорядка Российской Федерации», сможет принимать решение о его исполнении.

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о порядке формирования правительства, согласно которому президент сможет увольнять членов правительства без его роспуска, напоминает Ura.ru.

